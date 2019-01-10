Распространено совместное заявление Министерства налогов и SOCAR

В последние дни в ряде СМИ публикуется не отражающая действительности, непроверенная и вводящая в заблуждение информация о налоговых проверках, проводимых министерством налогов Азербайджана в Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), которая в конечном итоге наносит ущерб имиджу госструктур и всей страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении министерства налогов и SOCAR.

Проверки на всех предприятиях, включая SOCAR, являются одной из ключевых и прямых функциональных обязанностей министерства налогов. Министерство налогов ежегодно проводит плановые соответствующие проверки крупных налогоплательщиков, в том числе SOCAR, и проверка этого года является очередной налоговой проверкой», — говорится в заявлении.

Отмечается, что попытка связать эту проверку с любыми изменениями в административной структуре SOCAR неверна, а информация, распространяемая в средствах массовой информации, безосновательная и вымышленная.

В связи с этим представителей СМИ просят не распространять необоснованную и неуточненную информацию и, при необходимости, использовать информацию, предоставленную из официальных источников.

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