Распространение огня в Т/Ц в Баку предотвращено — МЧС

Предотвращено распространение огня в торговом центре «Диглас» и на расположенные рядом торговые объекты и объекты иного назначения в Низаминском районе Баку, сообщает во вторник МЧС.

Спасатели Службы спасения особого риска, личный состав войск гражданской обороны и три вертолета авиаотряда МЧС продолжают меры по тушению пожара.

Напомним, что сегодня утром на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку произошел сильный пожар в торговом центре «Диглас».

Пожар начался в одном из магазинов торгового центра, и пламя распространилось до четвертого этажа здания.