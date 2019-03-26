Распространение огня в Т/Ц в Баку предотвращено — МЧС

Предотвращено распространение огня в торговом центре «Диглас» и на расположенные рядом торговые объекты и объекты иного назначения в Низаминском районе Баку, сообщает во вторник МЧС.

Спасатели Службы спасения особого риска, личный состав войск гражданской обороны и три вертолета авиаотряда МЧС продолжают меры по тушению пожара.

Напомним, что сегодня утром на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку произошел сильный пожар в торговом центре «Диглас».

Пожар начался в одном из магазинов торгового центра, и пламя распространилось до четвертого этажа здания.

| 2019-03-26T12:42:36+00:00 26 марта 2019, 13:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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