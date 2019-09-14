Распроданы 10 тыс. билетов на матч «Карабах» – «Севилья»

Болельщики проявляют огромный интерес к футбольному матчу «Карабах» – «Севилья» первого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает в субботу Trend.

В первый же день продажи раскуплено 10 тыс. билетов

Цены в зависимости от секторов стоят 3, 5, 15, 20, 50 и 100 манатов. Билеты

можно приобрести в кассах Республиканского стадиона им. Тофига Бахрамова, Торговых центрах Gənclik, 28 Mall, Park Bulvar, (в пунктах iticket), Службах ASAN №№ 2, 3 и на İticket.az.

Отметим, что первый матч группового этапа Лиги Европы «Карабах» проведет 19 сентября на Республиканском стадионе им Тофига Бахрамова. На стадионе 31 200 сидячих мест.

Встреча начнется в 20:55 по бакинскому времени.

Напомним, что агдамский «Карабах» по итогам жеребьевки попал в группу «А», где в соперники ему достались испанская «Севилья», кипрский АПОЭЛ и люксембургский «Дюделанж».