Раскрыты новые подробности смерти миллиардера Эпштейна

Незадолго до смерти американского миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна в его отношении отменили надзор с целью предотвращения самоубийства после соответствующего заключения психолога, сообщает газета Hill со ссылкой на письмо министерства юстиции США.

Как ранее сообщила газета New York Times, вскрытие Эпштейна показало, что он покончил жизнь самоубийством. Это произошло в начале августа в тюрьме, где находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. До этого 25 июля Эпштейна нашли в тюремной камере «в полубессознательном состоянии» с повреждениями на шее.

Сообщается, что министерство юстиции США раскрыло в письме к законодателям подробности о том, что в июле специальный мониторинг, призванный обеспечить, чтобы Эпштейн не совершил самоубийство, был отменен в соответствии с заключением психолога. Как отмечает издание, ведомство предоставило дополнительную информацию после того, как члены юридического комитета палаты представителей США потребовали разъяснений по ряду вопросов о смерти Эпштейна. (РИА Новости)