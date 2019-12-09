Раскрыты некоторые детали нового Генплана Баку

Развитие города Баку должно быть системным.

Об этом зампред Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев заявил на презентации портала «Креативный Азербайджан» и панельных дискуссиях на тему «Творческая и культурная индустрии: новые возможности для устойчивого развития и занятости» в Баку.

По его словам, этот вопрос отражен в новом Генеральном плане столицы: «В этом документе предлагается многосторонний подход, включая такие вопросы, как защита окружающей среды и стратегические проекты. Здесь же нашел отражение вопрос формирования творческих кластеров».

| 2019-12-09T12:59:21+00:00 9 декабря 2019, 13:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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