Раскрыта ключевая тема разговора Зеленского с Путиным

Основной темой разговора украинского лидера Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным стало освобождение украинских моряков. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается, главным вопросом их беседы стала возможность возвращения «пленных военных моряков».

«Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории России», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Ко всему прочему, главы государств обсудили продолжение переговоров в «нормандском формате».

Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, разговор состоялся по инициативе украинской стороны.