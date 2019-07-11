Раскрыта ключевая тема разговора Зеленского с Путиным

Основной темой разговора украинского лидера Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным стало освобождение украинских моряков. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается, главным вопросом их беседы стала возможность возвращения «пленных военных моряков».

«Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории России», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Ко всему прочему, главы государств обсудили продолжение переговоров в «нормандском формате».

Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

| 2019-07-11T21:26:52+00:00 12 июля 2019, 00:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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