Расходы на образование лиц с инвалидностью возмёт на себя государство

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «Об оплате расходов на образование лиц с инвалидностью I и II степени, а также детей в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья».

Как сообщает Report, в соответствии с распоряжением, начиная с 2019/2020 учебного года расходы на образование лиц с инвалидностью I и II степени, а также детей в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на платной основе в бакалавриате и магистратуре (основной (базовый высший) медицинское образование и резидентура) высших учебных заведений Азербайджанской Республики, в магистратуре Национальной Академии Наук Азербайджана и средних специальных учебных заведениях на период обучения будут покрываться за счет средств из государственного бюджета.

| 2019-05-03T14:08:57+00:00 3 мая 2019, 15:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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