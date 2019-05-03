Расходы на образование лиц с инвалидностью возмёт на себя государство

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «Об оплате расходов на образование лиц с инвалидностью I и II степени, а также детей в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья».

Как сообщает Report, в соответствии с распоряжением, начиная с 2019/2020 учебного года расходы на образование лиц с инвалидностью I и II степени, а также детей в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на платной основе в бакалавриате и магистратуре (основной (базовый высший) медицинское образование и резидентура) высших учебных заведений Азербайджанской Республики, в магистратуре Национальной Академии Наук Азербайджана и средних специальных учебных заведениях на период обучения будут покрываться за счет средств из государственного бюджета.