Рашад Садыхов: «Это для нас тревожный звонок»

Капитан азербайджанского «Карабаха» Рашад Садыхов прокомментировал первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против албанского «Кукеси» (0:0), а также высказал ожидания от ответной встречи.

«В целом, была неплохая игра в нашем исполнение. Старались контролировать игру и больше атаковать. Признаюсь, были сложности в созидании. Провели 2-3 хорошие атаки, которые можно было завершать голом. Соперник уповал на контратаки и ждал нашей ошибки. Отрадно, что мы не пропустили и добились благоприятного результата.

К ответной встрече будем готовиться серьезно. Сразу после первой все мысли направили на следующую в Баку. Она будет гораздо сложнее. Напомню, что «Кукеси» в прошлом раунде после нулевой ничьей на своем поле сумел пройти своего соперника. Это для нас тревожный звонок. План соперника таков, что он отдает тебе игровое преимущество, а сам ждет твоей ошибки. Сделаем все, чтобы добиться хорошего результата в ответной встрече. Нас ждут трудные 90 минут, а может и все 120. Надо быть готовыми ко всему», — заявил Садыхов.

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