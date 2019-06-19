Рашад Садыхов: Должны очень серьезно и хорошо подготовиться к предстоящим матчам с «Партизани»

Капитан агдамского ФК «Карабах» Рашад Садыхов прокомментировал жеребьевку 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой его команда сыграет с албанским «Партизани».

«Нас ждут две тяжелые игры против чемпиона Албании. В прошлом году мы также встречались с командой из этой страны. Должны очень серьезно и хорошо подготовиться к предстоящим матчам. Тренерский штаб проанализирует соперника и даст необходимую нам информацию. Сейчас самое главное, чтобы мы были в хорошей форме. Потому что это – Лига чемпионов, где каждый соперник опасен. Если хотим показать свою игру, то должны быть хорошо готовы», — заявил Садыхов. (сайт клуба)