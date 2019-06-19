Рашад Садыхов: Должны очень серьезно и хорошо подготовиться к предстоящим матчам с «Партизани»

Капитан агдамского ФК «Карабах» Рашад Садыхов прокомментировал жеребьевку 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой его команда сыграет с албанским «Партизани».

«Нас ждут две тяжелые игры против чемпиона Албании. В прошлом году мы также встречались с командой из этой страны. Должны очень серьезно и хорошо подготовиться к предстоящим матчам. Тренерский штаб проанализирует соперника и даст необходимую нам информацию. Сейчас самое главное, чтобы мы были в хорошей форме. Потому что это – Лига чемпионов, где каждый соперник опасен. Если хотим показать свою игру, то должны быть хорошо готовы», — заявил Садыхов. (сайт клуба)

| 2019-06-19T13:58:08+00:00 19 июня 2019, 13:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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