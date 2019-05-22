Рашад Азизов: Азербайджанские решения в сфере IT применяются во многих странах мира

Как уже сообщалось, с 29 мая по 4 июня в Баку пройдет крупнейший Фестиваль Инноваций (InnoFest), в рамках которого пройдет более 12 мероприятий, в том числе международного уровня. Баку ожидает свыше 70 спикеров и представителей из 50 стран. Заявлено участие 300 местных и иностранных компаний.

На фестиваль приедет самый крупный криптоинвестор мира Хуррам Шроф.

Интересные подробности предстоящего события в эксклюзивном интервью # раскрывает начальник отдела инновационного развития информационного общества и электронного управления Министерства транспорта, связи и высоких технологий Рашад Азизов:

— Какие возможности, на ваш взгляд, İnnoFest открывает перед азербайджанскими стартаперами и инфлюенсерами в сфере инновационных технологий?

— Ни для кого не секрет, что развитие инноваций – это один из главных приоритетов экономической политики Азербайджана. Руководство страны ставит конкретные задачи перед госорганами по поддержке малого предпринимательства, и прежде всего стартапов и IT решений.

Сегодня Министерство транспорта, связи и высоких технологий непосредственно занято задачей формирования инновационной экосистемы в нашей стране, участниками которой, наряду с государственными органами, являются различные бизнес инкубаторы, акселерационные программы, технопарки, и, конечно же, стартаперы.

Инновации имеют отношение ко всем сферам экономики, поэтому проведение İnnoFest-а носит задачу объединения людей с инновационными идеями во всех областях. Такая инициатива проходит в Азербайджане впервые.

В программу фестиваля включен целый ряд мероприятий, в том числе 3 больших международных события. Одно из них – саммит Caspian Monex Summit, посвященный финансовым технологиям и инвестициям. На этот саммит приедут инвесторы и бизнесмены из разных стран.

— Еще одним важным мероприятием в рамках фестиваля станет форум MainTech – «Made in Azerbaijan: инновации и технологии». Какое место занимает современный Азербайджан в инновационном мире?

— Этот форум играет большое значение, поскольку бренд Made in Azerbaijan и его развитие является основной задачей различных государственных структур, каждая из которых пытается внести свою лепту в этот процесс. Очень хочется, чтобы и в сфере инноваций и технологий факт того, что тот или иной продукт сделан в Азербайджане, воспринимался как положительный критерий. В этой сфере у нас есть очень много проектов, о которых широкому зрителю пока не известно.

Существуют продукты и азербайджанские решения в сфере IT, которые применяются во многих странах мира.

Есть стартапы, основатели которых — выходцы из Баку, получившие первую поддержку в Фонде поддержки ИКТ при министерстве, а сейчас добившиеся успеха в США. Это, к примеру, проект WeTravel. Также хочется отметить проект Buglance, который сегодня находится в акселерации в Дубае, проект KeepFace, который тоже находится в акселерационной программе, но уже в Кувейте.

Сегодня эти ребята становятся первопроходцами, открывающими дорогу местным стартапам на глобальный рынок.

Основными участниками форума станут местные производители как IT оборудования, так и программного обеспечения, такие как BestComp, HTech Invest, Ultra, Simbrella, также примут участие различные иностранные компании.

Одним из партнеров проекта Made in Azerbaijan будет компания WayRay, это стартап, капитализация которого сегодня превышает 500 млн., а самое удивительное это то, что его основатель — Виталий Понамарев, уроженец Баку, выпускник школы N160. На своем примере Виталий доказал, что каждый человек может добиться успеха, если будет к нему стремиться.

— Одна из самых интересных зон InnoFest-а — инновационная деревня, будет сосредоточена в парке Центра Гейдара Алиева. Что будет происходить в этой локации?

— Как вы знаете, в прошлом году при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий указом Президента было создано Агентство по инновациям. Одной из основных задач этого ведомства является пропаганда инновационных идей. Ведь не секрет, что количество стартапов зависит, прежде всего, от инновационности образовательного процесса, и от того, насколько популярна эта сфере в стране.

Поэтому, специально к InnoFest мы решили разбить Инновационную Деревню в парке Центра Гейдара Алиева.

В этой локации все желающие смогут познакомиться со стартапами, которые сегодня существуют в Баку, получить большое количество информации по данной теме, пообщаться с молодыми предпринимателями, изобретателями и т.д.

Здесь же пройдут соревнования по робототехнике, Олимпиада дронов, турниры по киберспорту.

Так что, очень много интересного ждет гостей нашей Инновационной Деревни.

— Предусмотрены ли сюрпризы для самых юных посетителей?

— Конечно, ведь любовь к новшествам, инновациям, ноу-хау мы должны воспитывать в наших детях с самого раннего возраста, объясняя им, насколько важно применять эти технологии в нашей повседневной жизни.

Зачастую мы думаем, что у нас еще есть много времени, для того, чтобы приобщиться к технологиям в будущем. Но это не совсем верное мышление. Приобщаться к инновациям надо ежедневно, каждую минуту, потому что будущее начинается уже сегодня.

И если мы будем опаздывать, пусть даже незначительно, то рискуем оказаться далеко не в первой десятке развитых стран. Именно по этой причине значимость İnnoFestа, на наш взгляд, очень сложно переоценить.

— Расскажите вкратце о гостях и участниках в цифрах и именах…

— Ждем много гостей, среди которых, будут известные и интересные личности.

Есть ряд мероприятий, которые сосредоточены исключительно на иностранных специалистах. К примеру, на форум Caspian Monex Summit приедут инвесторы, которые планирует делать реальные инвестиции, и уже подготовлен пакет для определенных стартапов. Объявления будут сделаны в рамках форума.

В Баку едет один самый крупных криптоинвесторов Хуррам Шроф. На фоне новой волны популярности криптовалют его приезд вызовет особый интерес. Кроме того, только на Молодежный форум по управлению Интернетом приезжает молодежь из 11 стран с различных континентов.

Что касается цифр, то они будут по итогам, ведь количество участников с каждым днем увеличивается. Очень много различных организаций выразили желание присоединиться к фестивалю, как только услышали о его проведении.

Уверен, что нас ждут интересные события, широкая география и палитра различных инновационных кластеров нашей экономики.