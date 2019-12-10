Рамос предложил учредить отдельный «Золотой мяч» для Месси и Роналду

Капитан «Реала» Серхио Рамос выразил мнение, что для капитана «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду нужно было сделать отдельный «Золотой мяч».

— Можно было бы сделать „Золотой мяч“, который бы вручался только Криштиану и Месси в зависимости от их результатов… А еще один „Золотой мяч“ вручать остальным. В конце концов, это было бы лучше для футбола, — приводит слова Рамоса Marca со ссылкой на TUDN.

Месси и Роналду являются рекордсменами по количеству выигранных «Золотых мячей». Для аргентинца полученная в этом году награда лучшему футболисту мира по версии французского издания France Football стала уже 6-й. У португальского нападающего «Ювентуса» пять «Золотых мячей». (championat.com)

| 2019-12-10T15:51:31+00:00 10 декабря 2019, 19:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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