Рамиль Гулиев завоевал «золото» ЧЕ по легкой атлетике

Азербайджанский легкоатлет выступающий за сборную Турции Рамиль Гулиев завоевал золотую медаль на Чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине.

Спортсмен финишировал первым в мужском финальном забеге на 200 метров.

Гулиев завершил дистанцию с результатом 19,76 секунды, установив тем самым рекорд среди турецких легкоатлетов. Это первое золото Рамиля Гулиева на первенствах континента.

«Серебро» завоевал британский атлет Нетаниэль Митчелл-Блейк (20,04), а бронзовую медаль — швейцарский спортсмен Алекс Уилсон с аналогичным результатом.

Напомним Рамиль Гулиев был удостоен золотой медали на ЧМ 2017 года в Лондоне.

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