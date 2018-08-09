Рамиль Гулиев завоевал «золото» ЧЕ по легкой атлетике

Азербайджанский легкоатлет выступающий за сборную Турции Рамиль Гулиев завоевал золотую медаль на Чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине.

Спортсмен финишировал первым в мужском финальном забеге на 200 метров.

Гулиев завершил дистанцию с результатом 19,76 секунды, установив тем самым рекорд среди турецких легкоатлетов. Это первое золото Рамиля Гулиева на первенствах континента.

«Серебро» завоевал британский атлет Нетаниэль Митчелл-Блейк (20,04), а бронзовую медаль — швейцарский спортсмен Алекс Уилсон с аналогичным результатом.

Напомним Рамиль Гулиев был удостоен золотой медали на ЧМ 2017 года в Лондоне.

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| 2018-08-09T23:48:36+00:00 9 августа 2018, 23:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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