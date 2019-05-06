Рамиль Гулиев завоевал путевку на Олимпиаду

Азербайджанский легкоатлет, ныне выступающий за сборную Турции Рамиль Гулиев завоевал путевку на Олимпийские Игры 2020 года в Токио, сообщает Агентство Анадолу.

Представитель Турции в забеге на 200 метров на первом этапе Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар) пришел к финишу первым с результатом 19.99 секунд.

28-летний Рамиль Гулиев — первый легкоатлет из Турции, ставший чемпионом мира по лёгкой атлетике.

В забеге на 3000 метров среди женщин турецкая спортсменка Ясемин Джан финишировала на 8-й позиции с результатом 8:33.29 секунд.

| 2019-05-06T23:11:37+00:00 7 мая 2019, 04:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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