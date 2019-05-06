Рамиль Гулиев завоевал путевку на Олимпиаду

Азербайджанский легкоатлет, ныне выступающий за сборную Турции Рамиль Гулиев завоевал путевку на Олимпийские Игры 2020 года в Токио, сообщает Агентство Анадолу.

Представитель Турции в забеге на 200 метров на первом этапе Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар) пришел к финишу первым с результатом 19.99 секунд.

28-летний Рамиль Гулиев — первый легкоатлет из Турции, ставший чемпионом мира по лёгкой атлетике.

В забеге на 3000 метров среди женщин турецкая спортсменка Ясемин Джан финишировала на 8-й позиции с результатом 8:33.29 секунд.