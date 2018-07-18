Рамиль Гулиев выступит в финале «Бриллиантовой лиги»

Азербайджанский легкоатлет Рамиль Гулиев, защищающий цвета сборной Турции выступит в финале ежегодного турнира «Бриллиантовая лига», сообщили в Федерации легкой атлетики Турции.

Гулиев, который является чемпионом мира по легкой атлетике, гарантировал свое участие в финале «Бриллиантовой лиги» 20 июля в Монако.

Соперниками Р.Гулиева в спринте среди мужчин станут американец Ноа Лайлз, занявший первое место в Монако на дистанции 200 метров, Джерим Ричардс (третье место на чемпионате мира), канадец Аарон Браун, Алекс Кинонес из Эквадора, Лука Янежич из Словении, Люксол Адамс из ЮАР и американец Амир Уэбб.

Гулиев на соревнованиях в Осло 7 июля пробежал дистанцию в 200 метров за 19,9 секунды, став первым в Европе и пятым — в мире.

38 просмотров