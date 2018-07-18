Рамиль Гулиев выступит в финале «Бриллиантовой лиги»

Азербайджанский легкоатлет Рамиль Гулиев, защищающий цвета сборной Турции выступит в финале ежегодного турнира «Бриллиантовая лига», сообщили в Федерации легкой атлетики Турции.

Гулиев, который является чемпионом мира по легкой атлетике, гарантировал свое участие в финале «Бриллиантовой лиги» 20 июля в Монако.

Соперниками Р.Гулиева в спринте среди мужчин станут американец Ноа Лайлз, занявший первое место в Монако на дистанции 200 метров, Джерим Ричардс (третье место на чемпионате мира), канадец Аарон Браун, Алекс Кинонес из Эквадора, Лука Янежич из Словении, Люксол Адамс из ЮАР и американец Амир Уэбб.

Гулиев на соревнованиях в Осло 7 июля пробежал дистанцию в 200 метров за 19,9 секунды, став первым в Европе и пятым — в мире.

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| 2018-07-18T13:21:10+00:00 18 июля 2018, 14:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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