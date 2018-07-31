Рамиль Гулиев нацелен на победу на ЧЕ в Берлине

Азербайджанский легкоатлет выступающий за сборную Турции Рамиль Гулиев намерен завоевать три золотые медали на Чемпионате Европы в Германии.

Гулиев рассказал агентству «Анадолу» (АА) о подготовке к чемпионату и поставленных целях.

До начала чемпионата, который пройдет 7-12 августа в Берлине, осталось не так много времени, сказал спортсмен.

«Подготовка к чемпионату идет успешно. До начала соревнований остается не так много времени, и скоро мы отправимся в Берлин. Надеюсь показать хорошие результаты. Я нацелен на победу на этом чемпионате», — сказал Гулиев.

«Моя цель – завоевать три золотые медали. Однако в спорте нет никаких гарантий и возможно все», — сказал спортсмен.

По словам легкоатлета, он нацелен на победу не только на соревнованиях в беге на 100 и 200 метров, но и в эстафете.

В числе своих основных соперников на соревнованиях в беге на 100 и 200 метров Гулиев назвал французского легкоатлета Кристофа Леметра.

На Чемпионате мира в Лондоне Рамиль Гулиев стал лучшим на соревнованиях в беге на 200 метров среди мужчин и принес Турции первую в ее истории золотую медаль на первенствах подобного уровня.

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