Рамиль Гулиев нацелен на олимпийское «золото»

Азербайджанский спринтер выступающий за сборную Турции Рамиль Гулиев, завоевавший золотую медаль в забеге на 200 метров и серебряную — в командном забеге на 400 метров на Чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине, поставил перед собой цель побить европейский рекорд и завоевать олимпийское «золото».

Легкоатлет прибыл в Бурсу для участия в финале Turkcell Süper Lig.

Как сообщил Гулиев агентству «Анадолу», сборная Турции по легкой атлетике вернулась из Германии с хорошими результатами, и он очень рад этому.

«Мы хорошо подготовились к соревнованиям в Берлине. Гордимся нашими результатами. Надеемся на то, что в будущем добьемся наилучших результатов», — сказал спортсмен.

По словам легкоатлета, несмотря на давление на чемпионате, он был уверен в своих силах.

«Залог успеха — усиленные тренировки, и об этом свидетельствуют показанные в Берлине результаты», — сказал Гулиев.

Спортсмен выразил надежду на проведение в будущем Олимпийских игр в Турции.

«Моя цель — побить европейский рекорд и завоевать медали на Олимпиаде. Верю, что если приложить все силы, то можно добиться цели», — сказал Гулиев.

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