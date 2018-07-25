Рами Сурис: «Война между Ираном и Израилем — маленькая копия войны между РФ и США»

В последние месяцы участились визиты премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Россию, и переговоры по сирийскому конфликту стали интенсивнее. Обеспокоенность Израиля ясна, официальный Тель-Авив не намерен терпеть иранское присутствие в Сирии, а потому он пытается руками Кремля надавить на Тегеран.

Параллельно с этим, израильские ВВС наносят удары по иранским базам и военным подразделениям в Сирии. Официальный Тегеран естественно опровергает, что Израиль бомбит именно их базы, так как в случае признания, репутационные издержки велики, и вся антиизраильская риторика иранских властей ничего не будет значить. О том, что происходит в Сирии, об ирано-израильском конфликте рассказал в интервью «Зеркало» офицер ЦАХАЛ (Армия Обороны Израиля) в отставке, генеральный секретарь движения «Дом Давида», политолог, публицист Рами Сурис.

Недавно состоялись переговоры между Россией и Израилем по ситуации в Сирии, и, по всей видимости, стороны не смогли договориться по присутствию Ирана в этой стране. Как вы считаете, сможет ли Россия вытеснить Иран из Сирии?

— Да. Был ряд встреч израильского премьера и с Путиным, и с Лавровым. На последней встрече РФ предложила даже создать 100-километровый пояс безопасности вдоль израильской границы. Израиль вроде бы настаивает на полном удалении про-иранских сил из Сирии. Мне представляется это обычным торгом, где каждая сторона старается выгадать по максимуму. Что будет на самом деле — покажет время.

Многие российские эксперты отмечают, что вытеснить Иран из Сирии не получится, что Асад находится под влиянием Тегерана. Параллельно с этим Израиль наносит удары по иранским базам в Сирии. Возможно ли, что Иран рано или поздно ответит, и развяжется крупномасштабная война в регионе?

— Вытеснить Иран практически невозможно. Потому что сирийские основные силовые структуры во главе с братом Асада Махером, а также разведка, ВВС и другие находятся под иранским влиянием, и потому что численность про-иранских милиций в Сирии в разы превосходит асадовскую и российскую группировку.

То есть, для того чтобы вообще вывести все про-иранские силы, нужно вводить прямую оккупацию Сирии, а перед этим провести там боевые действия, на которые потребуются значительные силы и средства, а это проблематично. Поэтому стороны и договорились негласно о такой последовательности. Россия будет их отодвигать в центр и малонаселенные части страны, а Израиль и коалиция периодически наносить по ним удары, ликвидируя основные базы, что будет затруднять дальнейшее присутствие про-иранских сил в стране.

Насчет ответа Ирана на израильские авиаудары, я уже говорил — никакого ответа не будет. Про-иранские милиции слабо вооружены, они не имеют тяжелой техники и средств ПВО. Это обычное ополчение, используемое в войне против несистемных противников. Противостоять системной армии они не могут. А сам Иран ввести регулярные войска в Сирию также не может. Я уже говорил, что война между Ираном и Израилем это часть политической пиар-акции, маленькая копия войны между РФ и США. Нет площадки, на которой стороны могли бы выяснять отношения.

Как можно сейчас оценить ситуацию вокруг Ирана?

Ситуация вокруг Ирана остается прежней. Его начинают поддавливать по периферии. Недавние военные столкновения в Вазиристане и Белуджистане, сегодняшняя ситуация в Ираке, Йемене и пр., а также действие экономических санкций – подразумевают «подрезать» иранское влияние в регионе. Если все эти меры сработают, Ирану придется возвращаться домой, образно выражаясь. А сработают ли они в полной мере и чем закончатся — покажет время, это процесс довольно длительный.

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