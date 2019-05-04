Рама Х водрузил Великую корону победы весом 7,3 кг

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) официально коронован в субботу в Бангкоке. Трансляцию церемоний коронации вели телеканалы страны.

Рама Х водрузил Великую корону победы весом 7,3 кг. После этого главный брамин вручил ему королевскую золотую пластину с полным официальным титулом, королевские регалии, древние ордена и другие атрибуты наивысшей власти.

Рама X взошел на престол 1 декабря 2016 года — на 50-й день после смерти своего отца, правившего королевством на протяжении 70 лет. По решению монарха церемония коронации была отложена.

| 2019-05-04T10:44:39+00:00 4 мая 2019, 12:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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