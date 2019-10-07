Ракетные и артиллерийские подразделения провели боевые стрельбы

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2019 год, подразделения Ракетных и Артиллерийских Войск, дислоцированные в прифронтовой зоне, выполнили практические стрельбы из крупнокалиберных реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В то же время с офицерами соответствующих подразделений в полевых условиях были организованы сборы на тему «Порядок подготовки и проведения тактических учений».

Ракетные подразделения, поразив цели в глубине обороны условного противника, выполнили поставленные задачи.

| 2019-10-07T14:49:16+00:00 7 октября 2019, 17:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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