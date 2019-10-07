Ракетные и артиллерийские подразделения провели боевые стрельбы

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2019 год, подразделения Ракетных и Артиллерийских Войск, дислоцированные в прифронтовой зоне, выполнили практические стрельбы из крупнокалиберных реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В то же время с офицерами соответствующих подразделений в полевых условиях были организованы сборы на тему «Порядок подготовки и проведения тактических учений».

Ракетные подразделения, поразив цели в глубине обороны условного противника, выполнили поставленные задачи.