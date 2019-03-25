Ракета, запущенная из Газы, попала в дом в центре Израиля

Запущенная из сектора Газа ракета попала в дом в центральной части Израиля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции округа Шарон.

«Некоторое время назад полиция получила сообщения о ракетном ударе по мошаву (сельскохозяйственное поселение — прим. ТАСС) Мишмерет. Ракета попала в дом. Он загорелся», — говорится в распространенном коммюнике.

В результате атаки пострадали шесть израильтян, включая детей.

Еще несколько человек получили травмы во время эвакуации в убежище.

Израильские военные сообщили, что засекли пуск одной ракеты из сектора Газа по центральной части Израиля. «После информации о срабатывании сирен воздушной тревоги в округе Шарон был идентифицирован запуск одной ракеты из сектора Газа по Израилю», — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

До этого военные проинформировали о том, что сирены прозвучали в районе Шарон и региональном совете Долины Хефер.