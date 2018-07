Ракета Falcon 9 вывела на орбиту канадский спутник

Ракета Falcon 9 компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде и успешно вывела на орбиту канадский коммуникационный спутник Telstar 19 Vantage. Он создан компанией SSL и предназначен для передачи широкополосного сигнала в Северной и Южной Америке, а также Wi-Fi для авиапассажиров над северной частью Атлантического океана.

SpaceX вела трансляцию запуска. Ракета стартовала в 8:51 по мск. Спустя десять минут после запуска первая ступень ракеты вернулась на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Позднее SpaceX сообщила об успешном выводе Telstar 19 Vantage на переходную геостационарную орбиту.