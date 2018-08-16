Рак слонам нипочем

«Эта загадка вполне могла бы стать первыми строками одной из «Просто сказок» Редьярда Киплинга: как слон вырастает таким чудесно огромным?» — пишет научный обозреватель The Times Рис Блейкли.

«Ответ, как теперь предполагает исследование, основывается отчасти на так называемом «зомби-гене», который способствовал тому, что крупнейшее наземное млекопитающее стало исключительно резистентным к раку», — говорится в статье.

Исследователи из Университета Чикаго и Университета Юты, работая независимо, уже знали, что у человека есть одна копия гена, подавляющего рост опухолей, известного как p53, пишет автор.

«Этот ген выявляет повреждение ДНК, предшествующее раку, и потом уничтожает поврежденные клетки. Исследователи обнаружили, что у слонов 20 копий p53, что делает их клетки гораздо более чувствительными к поврежденному ДНК, чем наши», — говорится в статье.

Исследователи обнаружили второй фактор защиты слонов от рака — ген, который, как кажется, «умирает», а потом возвращается к жизни. Когда его активирует p53, он реагирует на поврежденный ДНК, убивая клетку и, таким образом, предохраняя от рака. Об этом сообщает İnopressa.