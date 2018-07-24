Райан: Путина не пригласят выступить в Конгрессе

Президент России Владимир Путин не будет приглашен выступить на объединенной сессии Конгресса, если посетит Вашингтон осенью нынешнего года, заявил во вторник спикер Палаты представителей Пол Райан, сообщает «Голос Америки».

Он добавил, что такое выступление – привилегия союзников.

Вместе с тем, по словам Райана, он не видит проблемы в том, что президент Трамп встретится с Путиным.

«Что, как я полагаю, имеет значение, это сигнал, – пояснил Пол Райан, – и если это – сигнал (о необходимости) прекратить вмешательство в дела нашей страны, прекратить нарушение нашего суверенитета, то я это поддерживаю».

«Сигнал – вот что имеет значение», – подчеркнул спикер Палаты представителей.

«Безусловно, мы не направим ему (Путину) приглашения (выступить) на объединенной сессии, – сказал Райан. – Это то, что мы приберегаем для союзников».