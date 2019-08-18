Райан Гослинг может сыграть в «Торе 4»

Голливудский актер Райан Гослинг может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром». Как передает Газета.Ru, об этом сообщает Just Jared.

По информации издания, режиссер фильма Тайка Вайтити провел встречу с актером, чтобы обсудить его возможное участие в проекте.

Уточняется. что официальных сведений о теме переговоров Гослинга и Вайтити не поступало.

До этого стало известно, что режиссер вел переговоры со звездой Голливуда об его участии в проекте «Акира», но экранизация японской манги была отложена на неопределенный срок.

| 2019-08-18T22:40:17+00:00 19 августа 2019, 01:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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