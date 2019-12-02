Райан Гиггз: «Независимо от местных условий и жаркой погоды, мы останемся в Баку»

«Недавно мы сыграли в Баку, победили и получили хороший опыт».

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз, говоря о результатах жеребьевки к Евро-2020.

46-летний специалист напомнил, что 16 ноября они сыграли со сборной Азербайджана в игре отборочного тура, и отметил, что первые две игры со Швейцарией и Турцией также состоятся в Баку: «Независимо от местных условий и жаркой погоды, мы останемся в Баку. С этой точки зрения, не могло быть лучшего выбора. Мы проведем игры и ознакомимся со спортивными объектами. Будучи там, мы стали свидетелями красоты этих объектов. При этих двух матчах Азербайджан может принять нас как наша вторая страна».

Гиггз добавил, что визит из Баку в Рим и последняя игра с Италией будет сложной. Однако он выразил надежду, что Италия выиграет в двух играх и наберет 6 очков, и в матче с Уэльсом будет пользоваться запасными силами: «Это будет легче для нас, но сначала мы должны позаботиться о себе».

Отметим, что сборная Уэльса проведет игры против Швейцарии 13 июня 2020 года, против Турции – 17 июня на Бакинском олимпийском стадионе. Встреча с Италией состоится 21 июня на стадионе «Олимпико».