Рахид Амиргулиев: «Карабах» – фаворит чемпионской гонки

Капитан «Сабаила» Рахид Амиргулиев поделился своим мнением с azerisport.com о предстоящем матче 24-го тура премьер-лиги против «Нефтчи».

«Мы проиграли в последнем матче, у нас был хороший шанс победить и увеличить отрыв от «Габалы». Тем более, что и они потеряли очки. Мы слабо сыграли. Что касается предстоящего матча против «Нефтчи», то наш соперник играет на чемпионство, и мы это понимаем. У нас есть свои цели, мы хотим завершить этот сезон на третьем месте. Поэтому этот матч будет сложным. Но, несмотря на разные цели, мы сумели победить их в последнем матче, причем на выезде. Почему бы не повторить это дома?

Кого я считаю фаворитом чемпионской гонки? «Карабах». Обе команды хороши, но «Карабах» лучше.

По поводу Майкла Эссьена могу сказать, что у него сложились прекрасные отношения с командой. Много шутим. Он давно не играл, но пытается вернуть форму и работает на тренировках. Уверен, что он нам еще поможет», — сказал Амиргулиев.