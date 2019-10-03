Рафаэль Джабраилов лишился мандата и депутатской неприкосновенности

Сегодня вступило в силу решение Центральной избирательной комиссии о лишении Рафаэля Джабраилова депутатского мандата.

Как сообщает Report, вместе с лишением мандата с этого дня с Р.Джабраилова также снята депутатская неприкосновенность.

Накануне Рафаэль Джабраилов обратился в парламент Азербайджана в связи с лишением депутатского мандата. После этого парламент обратился в ЦИК для рассмотрения вопроса.

Р.Джабраилов заложил депутатское удостоверение III и IV созывов из-за долга в размере 300 тыс. долларов. Сообщается о его задолженности нескольким людям.

| 2019-10-03T13:56:31+00:00 3 октября 2019, 13:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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