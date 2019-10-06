Рафаэль Агаев взял «золото»

Этап одного из главных международных мировых турниров по каратэ — Премьер-лига Karate1 Всемирной федерации каратэ (WKF), который завершился в Москве 6 октября, оказался успешным для азербайджанских каратистов.

Как передает Oxu.Az, Нурана Алиева (-50 кг) завоевала бронзовую медаль.

Победа была признана за нашей спортсменкой, несмотря на то, что она сыграла вничью (8:8) с соперницей из Японии Михо Мияхарой.

Пятикратный чемпион мира Рафаэль Агаев (-75 кг) взял «золото», одолев каратиста из Казахстана Ермека Айназарова — 1:0.

Еще одна золотая медаль досталась нашей спортсменке, чемпионке мира Ирине Зарецкой. В финале она одержала верх над китаянкой Гонг Ли со счетом 5:0.

| 2019-10-06T18:53:29+00:00 6 октября 2019, 20:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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