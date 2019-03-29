Рафаэль Агаев вышел в финал чемпионата Европы

Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев вышел в финал чемпионата Европы, который проходит в испанской Гвадалахаре.

Как передает Report, на пути к финалу 34-летний спортсмен оказался сильнее соперников из Боснии и Герцеговины, Албании, Косово и Украины.

В финале, который состоится 30 марта, Агаева ждет соперник из Италии – Луиджи Буза.

В тот же день борьбу за бронзовые медали поведут другие азербайджанские каратисты – Нурана Алиева, Асиман Гурбанлы и Роман Гейдаров.

Отметим, что Агаев является пятикратным чемпионом мира и победителем I Европейских игр «Баку-2015».

| 2019-03-29T06:13:26+00:00 29 марта 2019, 12:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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