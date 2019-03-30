Рафаэль Агаев проиграл в финале

Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев (75 кг) завоевал серебряную медаль чемпионата Европы.

Как передает Oxu.Az, 34-летний спортсмен занял второе место на турнире в испанском городе Гвадалахара.

В финале он уступил итальянцу Луиджи Буса с минимальным счетом – 0:1.

До этого Р.Агаев победил Юсида Сульича (Босния и Герцеговина), Бекима Баша (Албания), Эльхами Шабани (Косово) и Станислава Горуна (Украина).

Напомним, что Рафаэль Агаев является пятикратным чемпионом мира, 11-кратным чемпионом Европы, победителем Европейских (Баку 2015) и Исламских (Баку 2017) игр.