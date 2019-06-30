Рафаэль Агаев проиграл на Евроиграх

Рафаэль Агаев (75 кг) уступил в финале Европейских игр украинцу Станиславу Хоруне.

Итоговый результат поединка – 4:0 в пользу спортсмена из Украины.

Таким образом, Азербайджан завершает Евроигры с 28 медалями. У нашей страны 5 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых наград.

Отметим, что финал в весе до 75 кг был последним розыгрышем медалей на нынешних Евроиграх. Увы, Рафаэлю не удалось поставить жирную точку в Минске.

На этом 2-е Европейские игры в Минске завершились. Чуть позже начнется церемония закрытия.

| 2019-06-30T19:34:41+00:00 30 июня 2019, 19:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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