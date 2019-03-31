Раджабов, Карлсен и Мамедъяров о старте Мемориала Гашимова

В Шамкире прошла торжественная церемония открытия VI Мемориала Вугара Гашимова, после чего шахматисты ответили на вопросы журналистов.

Теймур Раджабов поделился ожиданиями от партии с чемпионом мира с Магнусом Карлсеном в первом же туре. «Для меня нет разницы, против кого начинать турнир. Но фактор чемпиона мира, конечно же, мобилизует. Мы оба со свежими силами включимся в борьбу, поэтому партия обещает быть интересной», — заметил Теймур.

В свою очередь, Карлсен, трижды побеждавший в Шамкире, признался, что план на Мемориале В.Гашимова у него довольно простой: « Просто играть в шахматы и наслаждаться местной кухней».

Шахрияр Мамедъяров уверен, что турнир пройдет в напряженной борьбе. «Карлсен безусловный фаворит, но в прошлом году я смог его обыграть в Биле, где занял первое место. И надеюсь успешно сыграть в Шамкире. Но здесь настолько сильный состав, что участники могут финишировать в любом порядке», — резюмировал Шах.