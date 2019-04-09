Раджабов и Мамедъяров остались без побед в Шамкире

Сегодня в Шамкире завершился VI Мемориал Вугара Гашимова.

В девятом туре азербайджанские шахматисты Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров встречались с Давидом Наварой и Сергеем Карякиным, соответственно. Партии завершились вничью. Наши гроссмейстеры так и не смогли одержать победу в этом турнире.

Досрочным победителем турнира стал чемпион мира Магнус Карлсен.

Турнирная таблица: Карлсен – 7 очков, Динг Лирен, Карякин – по 5, Раджабов, Грищук, Ананд – по 4,5, Навара, Топалов — по 4, Мамедъяров — 3,5, Гири — 3.