Радужная тенденция: и снова о цене на картофель

Кто о чем, а я снова о картофеле. Азербайджан в текущем году экспортировал картофель в восемь стран. Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства. Называются и страны, в которые имел место экспорт этого овоща. Итак, экспорт был осуществлен в Беларусь — 120,3 тонны картофеля, Грузию — 2821,7 тонны, Молдову — 199,3 тонны, Казахстан — 59 тонн, Россию — 55786,8 тонны, Туркменистан — 62 тонны, Ирак — 23,3 тонны, в Украину — 2483,2 тонны.

При этом, Азербайджан в этом году импортировал из Германии 440 тонны картофеля, Беларуси — 391,7 тонны, Грузии — 2759,2 тонны, Нидерландов — 388,9 тонны, Пакистана — 8,52,7 тонны, России — 43176,6 тонны, Турции — 171,7 тонны, Украины — 181,5 тонны, Ирана — 359666,6 тонны. Согласно информации, в целом в этом году в Азербайджан импортированы 91830,3 тысячи тонн картофеля на 23 миллиона 976 тысяч долларов США.

В министерстве также добавили, что статистика страны по экспорту и импорту картофеля меняется в зависимости от сезона. Что касается картофеля, который высаживается в стране, в основном используются местные семена. «В текущем году объем производства картофеля в стране вырос. Так, в январе-июле 2019 года в стране были собраны 576,3 тонны картофеля на территории 34 тыс. гектаров, что составляет 60,1 процента от общей площади, на которой был посажен картофель. Сбор картофеля продолжается. В январе-июле 2019 года сбор картофеля вырос на 7,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении минсельхоза.

Более детальную информацию на данную тему мы решили узнать у отечественного фермера Самира Вердиева. Он рассказал, что по сравнению с прежними годами, можно говорить о том, что по итогам нынешнего сезона азербайджанские фермеры останутся довольны итогами своей работы, полученной прибылью. Так, в зоне, охватывающей Газах-Акстафу-Товуз-Шамкир картофелем было засеяно порядка 150 гектаров. Урожайность в этом году оказалась достаточно высокой — в среднем 45-50 тонн с гектара. Это очень хороший показатель, ибо в прежние годы в среднем удавалось собирать порядка 25-30 тонн картофеля с гектара.

Картофель, как известно, бывает самых разных сортов — ультра-раннего, средне-раннего, позднего созревания. В основном, по словам нашего собеседника, был посажен картофель ультра-раннего созревания. Их отечественные фермеры закупили в странах Европы. Плюс, были использованы новые технологии посева, а также не было, в отличие от прежних лет, больших проблем с орошением полей.

По имеющимся у нас данным, обычно очень серьезная проблема с водой для орошения посевных площадей была в этом году минимизирована за счет того, что сотрудники открытого акционерного общества «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» стали выезжать на поля, совместно с представителями Министерства сельского хозяйства. В целом, многие опрошенные нами фермеры констатируют, что с приходом новой команды управленцев в Минсельхоз, во главе с министром Инамом Керимовым, ситуация началась меняться в положительную сторону.

Так, с января этого года Агентство аграрных кредитов и развития (ААКР) при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана внедрило новые правила льготной продажи сельскохозяйственной техники. В итоге, трактор, который можно было купить за 20.000 манатов, в итоге приобретения его через «Агролизинг» обходился в 46.000 манатов.

Ныне же фермеры могут приобретать необходимое оборудование не только у «Агролизинга», но и у любой компании с 40%-ной скидкой и по беспроцентному кредиту сроком на 5 лет. С этой целью была создана Конкурсная комиссия по отбору уполномоченных банков, небанковских кредитных организаций и лизинговых организаций с учетом наличия региональных структур и регионального охвата для использования средств ААКР.

Коснулись мы в разговоре с С.Вердиевым и темы стоимости картофеля на местных рынках. По словам фермера, местом оптовой продажи сельскохозяйственной продукции республики считается плодоовощной рынок «Мейвели». Так вот там, по словам нашего собеседника, стоимость килограмма картофеля составляет 55-60 гяпиков. Получается, что более высокие цены — накрутка тех торговцев, которые реализуют картофель в различных торговых сетях, на базарах. Это к вопросу о картофеле, ценой в 2 маната за килограмм, недовольство которым выразил заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, посетивший знаменитый «Яшыл базар».

Кстати, именно эту цену, в 60-70 гяпиков за килограмм, отечественные фермеры считают оптимальной. Она не столь высока для покупателей. При этом, она устаивает и фермеров. Ведь, себестоимость килограмма картошки отечественного производства, по словам фермеров, составляет 25-35 гяпиков за килограмм. То есть, если местные фермеры не будут в состоянии продавать картофель дороже 40-45 гяпиков за килограмм, то они просто не будут его сажать, им это будет экономически не выгодно.

А это означает, что отечественный рынок будет заполнен картофелем из-за рубежа. Что, в первую очередь, опасно с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности. Ведь, картофель является стратегическим продуктом. Плюс, зарубежный картофель тоже может подорожать. Так, килограмм картофеля в Иране ныне стоит порядка 70 гяпиков. Соответственно, на азербайджанском рынке он будет стоить дороже. Такая вот арифметика. Которая доказывает важность поддержки отечественных фермеров. И радует то, что в этом году, они заявляют о том, что такую поддержку со стороны государства они ощущают.