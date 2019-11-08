Радикалы планируют акции протеста в день тишины и после выборов в Каталонии

Радикальное каталонское движение «Демократическое цунами» объявило о проведении акций протеста в субботу, в день тишины, и сразу после парламентских выборов в Испании — с 11 по 13 ноября, соответствующее сообщение размещено в Twitter организации.

Организация, добивающаяся независимости Каталонии, объявила, что различные мероприятия пройдут в субботу, в день, когда любая политическая агитация запрещена, в 300 населенных пунктах Каталонии. Акции она назвала «неподчинением ЦИК». Главное мероприятие планируется провести на площади Каталонии в Барселоне.

Кроме того, организация сообщила о планирующихся акциях сразу после дня голосования.