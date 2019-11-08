Радикалы планируют акции протеста в день тишины и после выборов в Каталонии

Радикальное каталонское движение «Демократическое цунами» объявило о проведении акций протеста в субботу, в день тишины, и сразу после парламентских выборов в Испании — с 11 по 13 ноября, соответствующее сообщение размещено в Twitter организации.

Организация, добивающаяся независимости Каталонии, объявила, что различные мероприятия пройдут в субботу, в день, когда любая политическая агитация запрещена, в 300 населенных пунктах Каталонии. Акции она назвала «неподчинением ЦИК». Главное мероприятие планируется провести на площади Каталонии в Барселоне.

Кроме того, организация сообщила о планирующихся акциях сразу после дня голосования.

| 2019-11-08T16:46:33+00:00 8 ноября 2019, 22:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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