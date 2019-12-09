Ради личной встречи Путина и Зеленского нормандский саммит был прерван

Переговоры лидеров «нормандской четверки» продолжатся после встречи президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис украинского лидера.

В пресс-службе офиса заявили, что переговоры президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и лидеров России и Украины были прерваны ради двусторонней встречи Путина и Зеленского.

Также там подчеркнули, что после общения двух сторон переговоры возобновятся в четырехстороннем формате.

| 2019-12-10T00:07:40+00:00 10 декабря 2019, 00:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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