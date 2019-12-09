Ради американских Patriot Турция не откажется от С-400

Анкара не откажется от российских систем ПВО С-400 ради того, чтобы купить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Мы не можем отказаться от С-400, чтобы купить Patriot. Эта страница закрыта. Но если США нам предложат подходящие условия, мы купим и их комплексы. Потому что мы хотим разнообразить свои системы ПВО», — сказал он в эфире телеканала TRT.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Лондоне выразил удивление тем, что Турция, как член НАТО, купила С-400.

«Я ответил: мне у тебя надо спрашивать, что и у кого покупать?», — сказал президент Турции. (РИА Новости)