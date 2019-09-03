Рада одобрила закон о лишении депутатов неприкосновенности

Верховная Рада внесла изменение в Конституцию Украины, лишив депутатов неприкосновенности. Соответствующее решение во вторник поддержали 373 парламентария при 300 минимально необходимых.

Ранее, 30 августа, законопроект был одобрен в первом чтении, «за» проголосовали 363 депутата.

В ходе нынешних прений против принятия законопроекта высказалась только фракция партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», сославшись на нарушение регламента при принятии документа. Фракция в полном составе отказалась от участия в голосовании. Представители остальных фракций высказались «за», пишет ТАСС.