Рада одобрила отставку генпрокурора Луценко

Парламент Украины на заседании в четверг одобрил отставку генпрокурора Юрия Луценко, такое решение поддержали 317 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА Новости.
Согласно украинскому законодательству, увольнение и назначение генпрокурора находится в компетенции президента. Однако такое решение сначала должен одобрить парламент. Луценко занимал должность генпрокурора с мая 2016 года.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее несколько раз вносил в Раду представление об увольнении Луценко. Сам Луценко заявил, что уйдет в отставку после парламентских выборов. Позднее президент Украины заявил, что представит в парламент кандидатуру генерального прокурора после формирования новой коалиции в Верховной раде.
| 2019-08-30T00:21:03+00:00 30 августа 2019, 06:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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