Рада одобрила отставку генпрокурора Луценко

Парламент Украины на заседании в четверг одобрил отставку генпрокурора Юрия Луценко, такое решение поддержали 317 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА Новости.

Согласно украинскому законодательству, увольнение и назначение генпрокурора находится в компетенции президента. Однако такое решение сначала должен одобрить парламент. Луценко занимал должность генпрокурора с мая 2016 года.