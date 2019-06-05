Рада не поддержала предложение Зеленского уволить министра обороны

Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны не поддержал представленный президентом Владимиром Зеленским проект увольнения министра обороны Степана Полторака, передает агентство УНИАН.
«Соответствующее решение было принято на заседании комитета, на котором присутствовал и сам Полторак. При обсуждении вопроса депутаты заявляли о том, что после увольнения Полторака министерство «обезглавливается», — пишет агентство в среду.
После обсуждения на голосование было поставлено два предложения — не поддерживать проект постановления об увольнении Полторака до озвучивания президентом предложения относительно следующего министра или рекомендовать Раде определиться своим голосованием по представлению президента.
В комментарии журналистам представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук сообщил, что на должность министра обороны уже есть несколько претендентов.