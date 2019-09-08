Работница Международного банка убита охранником

В Гёйгёльском районе совершено убийство.

30-35 летняя Джалили Гюнай Юсиф гызы, найдена убитой в своем доме в селе Учтепе с перерезанным горлом.

Тело передано в Гянджинский городской отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

Убитая женщина является сотрудником Гянджинского филиала Международного банка. Убийца женщины, мужчина по имени Орхан работает охранником в том же банке. У женщины есть двое детей. Сообщается, что ее муж умер несколько лет назад. Она жила вместе с детьми и тетей.

Причины инцидента выясняются прокуратурой Гёйгёльского района.

(report)

| 2019-09-08T11:33:24+00:00 8 сентября 2019, 10:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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