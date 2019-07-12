Работники SOCAR не застрахованы от рисков

9 июля 2019 года на сайте # была опубликована статья под названием «Профсоюз «Азеришыг» находится в подчинении компании?».

В статье рассказывалось о том, что Государственная служба инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения оштрафовала объединение профсоюза Открытого акционерного общества «Азеришыг» за то, что структура нарушила статью 469.2 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики и не заключила договоров обязательного страхования со своими сотрудниками.

То есть нарушила закон Азербайджанской Республики «Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», согласно которому физические и юридические лица должны заключать со своими работниками договоры, чтобы застраховать их от соответствующих рисков.

# решило продолжить тему и выяснить, как обстоит дело на других предприятиях, работа на которых сопряжена с определенной опасностью. Начали мы свое расследование с Государственной нефтяной компании SOCAR.

Как заявили # сотрудники пресс- службы Государственной нефтяной компании, им неизвестно, застрахованы ли работники SOCAR от соответствующих рисков или нет.

Но, как заявил нам рабочий Бибиэйбатского НГДУ Азиз Имамалиев, руководство SOCAR заключило с работниками лишь договор о медицинском страховании.

«Договор о страховании от соответствующих рисков с нами не был с нами заключен», — сообщил он.

Слова рабочего подтвердила и правозащитник, руководитель комитета защиты нефтяников Мирвари Гахраманлы: «По имеющейся у меня информации, SOCAR не страхует своих рабочих на предмет рисков». По мнению Гахраманлы, Государственная служба трудовой инспекции обязательно должна провести проверку в SOCAR и выяснить были застрахованы работники на предмет рисков.

«Но инспекция этого не делала и не сделает. И в этом нет ничего удивительного. Несколько месяцев назад 160 работников завода глубоководных сооружений SOCAR пожаловались в Государственную службу инспекции труда на невыносимость условий труда. Представители Государственной инспекции встретились с этими рабочими и …заставили их взять свою жалобу обратно, а общественности заявили, что факты, изложенные в обращении, не нашли своего подтверждения. Доказательством того, что рабочие SOCAR постоянно подвергаются профессиональным рискам, является то, что в 2018 году погибли 4 рабочих. В феврале 2019 года работник SOCAR Агазаман Гусейнов погиб в результате несоблюдения нефтяной компанией правил техники безопасности. А 2019 еще не закончился и, возможно, мы столкнемся с новыми трагедиями в Государственной нефтяной компании. Не дай бог, конечно», — сказала председатель комитета.

Руководитель пресс- службы Государственной службы инспекции труда Айнур Даллаева, которой мы задали вопрос, собирается ли служба инспекции провести проверку условий труда в Государственной нефтяной компании SOCAR , заявила #: «Согласно закону Азербайджанской Республики от 20 октября 2015 года «О приостановлении проверок в сфере предпринимательства», проверки предпринимателей приостановлены до 01 января 2021 года. Поэтому Государственная служба инспекции труда проводит проверки лишь при поступлении жалоб и обращений со стороны граждан». Отвечая на вопрос о жалобе 160 работников завода глубоководных сооружений SOCAR, Даллаева заявила, что по этому делу было проведено объективное расследование.

P.S. Другим крупным нефтегазовым оператором, помимо SOCAR, в азербайджанском секторе Каспия является BP. Как нам сообщили в этой компании, со всеми работниками заключены договоры по обязательному страхованию, и с гордостью добавили, что за 27 летнюю деятельность компании в Азербайджане не зафиксировано ни одного случая гибели рабочего. Потому что работа British Petroleum опирается на три принципа: человек, завод и процесс.