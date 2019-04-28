Работники отеля в Турции рассказали об отдыхе Зеленского

Сотрудники пятизвездочного отеля, расположенного около турецкого Бодрума, рассказали об отдыхе победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского.

Официант ресторана сообщил РИА Новости, что политик показался ему «очень простым, приятным и весьма симпатичным человеком». Сотрудник, который следит за безопасностью на пляже, тоже описал его как «спокойного, простого и веселого парня». «Нам всем он очень понравился», — добавил работник отеля.

Ранее Владимир Зеленский написал на воей странице в Facebook о том, что улетает на два дня в Турцию. Политик отметил, что это его первые выходные за последние четыре месяца. Он пообещал, что уже через два дня вернется на Украину.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента, Зеленский набрал 73,22% голосов (aif.ru)

| 2019-04-28T15:38:43+00:00 28 апреля 2019, 17:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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