Работники отеля в Турции рассказали об отдыхе Зеленского

Сотрудники пятизвездочного отеля, расположенного около турецкого Бодрума, рассказали об отдыхе победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского.

Официант ресторана сообщил РИА Новости, что политик показался ему «очень простым, приятным и весьма симпатичным человеком». Сотрудник, который следит за безопасностью на пляже, тоже описал его как «спокойного, простого и веселого парня». «Нам всем он очень понравился», — добавил работник отеля.

Также в гостинице заметили, что политик приехал отдохнуть от суеты и журналистов.

Ранее Владимир Зеленский написал на воей странице в Facebook о том, что улетает на два дня в Турцию. Политик отметил, что это его первые выходные за последние четыре месяца. Он пообещал, что уже через два дня вернется на Украину.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента, Зеленский набрал 73,22% голосов (aif.ru)