Работает ли в Азербайджане «индекс губной помады»?

Существует много разных индексов, показывающих состояние экономики. Есть среди них и индекс губной помады, согласно которому объемы продажи косметики вырастают на фоне экономической нестабильности, и наоборот, если ситуация налаживается, продажи уменьшаются. Объясняется это тем, что в сложные времена покупка одежды, обуви, или, скажем, бытовой техники многим не по карману. Но побаловать себя женщинам все равно хочется, и они радуют себя хотя бы косметикой.

Сейчас, судя по тому, что многочисленные парфюмерно-косметические магазины столицы все чаще пустуют, и стараются привлечь покупателей различными акциями и постоянными скидками, торговля косметикой, да и парфюмерией, идет совсем не бойко. Так применим ли к нашей стране индекс губной помады, и о чем говорит спад продаж в этом сегменте?

Экономист Натиг Джафарли заявил #, что некоторые неофициальные индексы получили распространение в мире. Речь, в частности об индексе Биг Мака, который основан на теории паритета покупательной способности населения. Для этого производится сравнение цены на эту продукцию в разных странах. Что касается индекса губной помады, то, по словам эксперта, он куда более неоднозначен и спорен.

Он не учитывает тот факт, что жители разных стран относятся к косметике по-разному. В западных странах она уже уходит в историю, сейчас там есть тренд постепенного отказа от косметики. В Австралии, Новой Зеландии идет кампания отказа от косметики, которая делается из животных жиров, так как она считается этически неприемлемой.

Кстати, продажи декоративной косметики падают и в России, как и продажи парфюмерии. Согласно исследованию компании GfK, за год у сетевых магазинов парфюмерии и дрогери оборот упал на 7%.Причем промоакции не помогают удержать покупателей, которые стали отдавать предпочтение средствам ухода. Продажи парфюма упали там на 12%, «декоративка»–на 6%, продажи лака для ногтей– на 16%.

По словам Н.Джафарли, увеличение объема продаж косметики говорит о том, что у людей достаточно средств, ведь это то, без чего можно обойтись. Уменьшение объема продаж, соответственно, может сигнализировать об обратном. Это не прямая корреляция, но косвенно данный факт может что-то рассказать об экономических показателях той или иной страны.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что индекс помады можно рассматривать скорее с психологической точки зрения. Если экономическое состояние оставляет желать лучшего, это сказывается на психологическом состоянии, и чтобы как-то себя утешить, женщины стремятся купить хоть какую-то мелочь, ту же помаду.

Но в нашей стране, падение продаж косметики, как и парфюмерии, не стоит связывать с экономической ситуацией, уверен эксперт. Он отметил, что она стабильна. Причина того, что спроса на этот товар стало меньше, на его взгляд, в насыщении рынка. Это не продукты питания, в которых мы нуждаемся каждый день. У многих уже накопилось достаточно косметических средств, которые они не успевают расходовать.

«Предложение сейчас преобладает над потреблением. Объемы продаж таких товаров растут в праздники, их стоит ждать на Новый год, День Святого Валентина, 8 марта. Но уровень доходов многим не позволяет приобретать брендовую косметику, они ограничиваются дешевыми вариантами»,–говорит он.

Н.Агаев подчеркнул, что раньше не было столько парфюмерно-косметических сетей, но, несмотря на количество, многие недовольны качеством продаваемой в них продукции.

«Много подделок и некачественной просроченной косметики, которую при этом продают втридорога. Во всем виновата коррупция, ведь такой товар как-то попадает на наш рынок. Потому те, у кого есть возможность, покупают такие вещи за границей, не доверяя тому, что продают у нас»,–заявил эксперт.

Глава Союза свободных потребителей Азербайджана (ССПА) Эйюб Гусейнов также уверен, что парфюмерно-косметический сегмент один из самых загрязненных на нашем рынке. Это касается продукции, которую продают и на улицах, в переходах, и в небольших магазинах, и в крупных сетях.

«На упаковке парфюмерии и косметики должен быть срок годности, эти продукты соприкасаются с кожей и, если они просрочены или изготовлены из некачественного сырья, то могут вызвать аллергию, зуд. В ССПА имеются образцы поддельных товаров. Основные поставщики их Садарак, Седарек Ширният базары, 1-ая зона, ряд 8,магазин 15, Ширният базары 2 зона, ряд 10, магазин 57, а также 1 зона, магазин 16. Там реализуют подделки таких фирм как Pupa, L’Oreal, Maybelline, Max Factor, Hugo Boss, Lacoste, Gucci, Salvatore Ferragamo, Versace, Escada, Chloe. Так, у меня на столе лежат две пудры фирмы Pupa. Одна из них фальшивая, другая настоящая, но неискушенный потребитель не сможет разобраться, где оригинал. Во многих местах косметическая и парфюмерная продукция продается без сертификатов. Даже в известных магазинах можно встретить подделки, и я бы советовал проверять товары на подлинность по батч -коду на специальных сайтах»,–сказал он.

Эксперт уже много лет ведет борьбу с подделками, но признает, что пока не особо результативно.

«А ведь они подрывают веру покупателей в качество реализуемой на рынке продукции, и все больше тех, кто опасаются приобретать в стране косметику и парфюмерию»,–сказал он.

Глава ССПА на днях обратился по поводу подделок с письмом в Таможенный комитет. Кроме того, Э.Гусейнов отправил письмо в министерство экономики, где подчеркнул необходимость того, чтобы косметика и парфюм подлежали возврату, как и многие другие товары.