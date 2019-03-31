Работа в тени: масштабы неформальной занятости в стране по-прежнему велики

Неофициальная занятость — проблема для многих стран. Так, в соседней России по данным Росстата, в неформальном секторе занят каждый пятый работающий россиянин. Теневая занятость там растет, и если в 2017 году она составляла 19,8 % от общей численности занятых в возрасте от 15 лет и старше, то в 2018-м цифра выросла до 20,1%.

Что касается нашей страны, то, как рассказал # вице-президент Федерации профсоюзов Азербайджана «Хидмет-иш» Джамалладин Исмаилов, и у нас уровень неформального сектора весьма высок. По его словам, где-то 40% трудоспособных граждан работают нелегально.

«То, что многие граждане работают в неформальном секторе, признается правительством, но официальные цифры, конечно, ниже», — говорит он.

По словам эксперта, согласно рекомендации Международной организации труда (МОТ) под номером 204, все страны должны проводить гибкую политику по переводу неформального сектора в формальный. Речь идет о том, чтобы не применять к работодателям, берущим на работу людей без оформления, строгие штрафные санкции, а стимулировать их посредством гибкого налогообложения легализовать занятость.

Дж.Исмаилов подчеркнул, что в последнее время наше государство заняло более жесткую позицию по отношению к тем, кто нанимает работников без официального оформления. Так, за это нарушение полагается штраф, который составляет минимум 1250 манатов за каждого неоформленного работника. Соответствующее изменение было внесено в налоговый кодекс в 2015 году. Пока эта мера не особо способствовала уменьшению нелегальной занятости из-за отсутствия жесткости со стороны ответственных структур. Но, эксперт считает, что в ближайшем будущем, она все же пойдет на спад, так как налоговая служба постепенно закручивает гайки.

«Пока правительство дает шанс малому и среднему бизнесу подняться. Тем не менее, нужен и пряник и кнут. По поводу кнута скажу, что следует не просто штрафовать нарушителей, но и показывать это по телевидению, писать в печатных и интернет СМИ», — заявил он.

Больше всего работников без заключения трудовых договоров, как сказал Дж.Исмаилов, трудится в сфере торговли и услуг. В государственном же секторе все делается по закону, и такой проблемы не существует.

По его словам, те, кто трудятся нелегально, должны подумать о том, что их ждет в старости, ведь они не смогут рассчитывать на пенсию. «Они должны требовать у работодателя оформления. Но люди боятся, что в итоге им укажут на дверь, ведь предложение на рынке труда превышает спрос. Многие работодатели слишком алчные, и экономят на всем, чем можно», — отмечает эксперт.

Те, кто работают сами на себя, часто не спешат оформлять свою деятельность, считая, что могут не дожить до пенсии. Дж.Исмаилов уверен, что в этом случае пенсия должна переходить по наследству близким родственникам, сейчас же она достается государству.

«Но если гражданин и доживет до пенсии, не факт, что пенсионная система не претерпит существенные изменения не в лучшую для него сторону.

В итоге, некоторые принимают решение не делать пенсионные отчисления, а копить самим. Все дело в недоверии к пенсионной системе, уж очень часто она менялась за последнее время. Чтобы люди не ждали подвоха, нужно, наконец, с ней определиться», — считает он.

Эксперт уверен, что также нужно заниматься просвещением населения в вопросах легализации занятости, и делать это должно Министерство труда совместно с профсоюзами.

«Например, наш профсоюз проводит в регионах семинар «Достойный труд», но, таких мероприятий, — говорит Дж.Исмаилов,- должно быть больше».

В свою очередь, экономист Натиг Джафарли заявил #, что даже официальная статистика свидетельствует о том, что уровень неформальной занятости в Азербайджане высок.

«В стране порядка 6 миллионов трудоспособного населения. Из них только 1 млн. 580тыс. работают с заключением трудовых договоров. Если вычесть 1 млн. 300 тыс. пенсионеров, то получится, что где-то 2,5 млн. человек нигде не работают. Но надо быть объективными, в Азербайджане нет катастрофической безработицы, как в некоторых других странах. Это означает, что такое количество граждан трудится на незаконных основаниях», — отметил он.

По подсчетам Всемирного Банка, и ряда других международных структур, как говорит Н.Джафарли, объем теневой экономики в стране составляет 45-50% , а нелегальная занятость – неотъемлемая часть этой экономики.

«Тут невозможен тотальный контроль, ведь у проверяющих органов нет столько штатных работников. Их число не превышает 1000 человек. Но снизить нелегальную занятость можно другим способом — стимулированием бизнеса. В некоторых странах существуют программы, направленные на то, чтобы сделать легализацию выгодной для предпринимателей. У нас ничего такого пока нет», — сказал экономист.

По его словам, в стране много тех, кто работают на себя и не платят налоги. Так, у нас десятки тысяч учителей занимаются частным репетиторством, при этом часть из них отказывается от работы в школе, так как это очень нервный и мало оплачиваемый труд. В сельском хозяйстве, в сфере общественного питания многие работают без оформления. И что с ними делать непонятно. По мнению Н.Джафарли, штрафами проблему не решить. Нужно заинтересовать их в выходе из тени.

«Многие не хотят легализовывать деятельность, так как не видят смысла в отчислениях, не веря в то, что благодаря им они смогут получать достойную пенсию. Необходимо подключать к пенсионной сфере частный сектор, создать частные пенсионные фонды под государственную гарантию. Если те предложат выгодные условия, это заинтересует многих граждан, которые сейчас думают, что лучше синица в руках, чем журавль в небе», — говорит он.

Например, в Турции некоторые частные пенсионные фонды предоставляют бесплатные путевки на курорты или авиабилеты, в общем, всячески стараются привлечь граждан. Н.Джафарли подчеркнул важность внедрение гибкой системы пенсионных отчислений, скажем, от 3 до 15%, и люди, в зависимости от доходов, сами бы решали, сколько хотят отчислять.

Проблема еще в том, что многие граждане опасаются, что пенсионные накопления в будущем обесценятся, и для того, чтобы они были готовы платить налоги, им нужна уверенность в завтрашнем дне.