Работа цеха по производству молочной продукции приостановлена

В Агентство пищевой безопасности поступила информация о том, что в цехе по производству молока и молочной продукции по просп. Нобеля, 84 Хатаинского района Баку не соблюдаются требования санитарно-гигиенических и нормативно-технических документов, на основании которой цех был осмотрен, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

В ходе осмотра было установлено, что на предприятии отсутствует специальный участок по приему и хранению молока, и привезенное молоко напрямую переливается в чан для пастеризации.

Кроме того, не проводятся тестовые анализы кислотности молока.

На основании выявленных недостатков работа цеха была приостановлена, а образцы, взятые с готовой продукции, были отправлены в Институт пищевой безопасности. Расследования продолжаются.