Работа ряда центров отдыха может быть приостановлена

Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов провели очередной рейд для проверки ситуации с управлением сточными водами в объектах общепита в прибрежной зоне Каспия на территории Баку, Сумгайыта, на северном и южном побережьях, а также проверили исполнение данных ранее поручений обязательного характера, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минэкологии Азербайджана.

Глава пресс-службы министерства Ирада Ибрагимова сообщила журналистам, что во время рейдов было установлено, что в действующих на территории Хачмазского района центрах отдыха «Palma», «Riverin», «Ober Lyuks», «El Faro», «Təhsil», «Atlant» водоочистные сооружения установлены, а в центрах отдыха Сумгайыта «Dostluq», «Caspian Breeze», «Şərur», «Amore», «Nicat», «Freqat», «Regnum», «Röya», «Turan», «Təndir», «Qala» сточные воды сливаются в центральную канализационную систему.

По словам Ибрагимовой, в связи с тем, что в действующих в Хачмазском районе центрах отдыха «Çıraqqala», «Jalə», в Сумгайыте — «Duyğu», «Liman», «Atlantida», «Flaqman», «Narınqala», «Вalıqçı», «Alma», «Neptun», «Antalya», «Qala», в Баку — «Mirvari», «Riyad park», «Caspian Beach», «1001 gecə», «Eldarado», «Dostluq», «Аquapark» не исполнены данные ранее поручения обязательного характера в суды поданы иски о приостановлении их работы.

Она также добавила, что во время рейдов было выявлено, что в действующих в Набрани центрах отдыха «Lotos», «Ulduz», в Сумгайыте — «Katamaran», «Sahil», «Diana», в Баку — «Bizim sahil», «Xəzər», «Türkan», «Simurq», «Voyage», «Qala» и «Antalya», а в Лянкяран-Астаринской зоне — «Dağlar oğlu», «Həsirli», «Su pərisi», «Panorama» сточные воды сливаются в море без очистки. В отношении ответственных лиц данных объектов были составлены акты. Владельцам объектов даны обязательные к исполнению поручения по очистке сточных вод.