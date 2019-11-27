Работа по подготовке Национального плана по суицидам только начата

26 ноября 2019 года заместитель министра труда и социальной защиты населения заместитель Анар Керимов заявил о подготовке Национального плана деятельности по предотвращению суицидов. По словам заместителя министра, Национальный план деятельности будет подготовлен Министерством труда и социальной защиты населения и Программой развития ООН. Как отметил заместитель министра для снижения числа суицидов важны просветительские работы, психологическая поддержка для пытавшихся совершить суицид, в том числе своевременное обращение к психиатрам и психологам лиц, переживших тяжелый сильный стресс в связи с психическими отклонениями.

По мнению психолога Азада Исазаде принятие Национального плана деятельности по предотвращению суицидов можно только приветствовать. «В своих выступлениях я неоднократно заявлял о необходимости принятия такого плана. Меня очень интересуют детали данного документа. Например, какие категории населения этот план будет охватывать, и будут ли созданы специальные центры, которые будут заниматься суицидологией? Сможет ли человек, склонный к суициду, получить такую психологическую помощь, которая его остановит?», — сказал # Азад Исазаде.

Психолог Эльнур Рустамов тоже считает необходимым принятие единого документа по предотвращению суицидов.

«В Национальный план обязательно нужно включить ведение статистики суицидов и подготовку концепции по борьбе с ними. Хочу отметить, несмотря на то, что должность психолога имеется во всех школах, до сегодняшнего дня во многих школах она вакантна. Думаю, что в Национальный план деятельности по предотвращению суицидов также должно быть включено решение и этой проблемы», — заявил # Эльнур Рустамов.

На вопросы # ответил руководитель пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыблы: «Работа над проектом Национального плана деятельности по предотвращению суицидов только начата. Мы будем рассматривать все предложения. После завершения, готовый проект он будет представлен на рассмотрение общественности», — сказал Фазиль Талыблы.

P.S. По данным, представленным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в мире каждые 40 секунд совершает суицид один человек. Это еще раз демонстрирует то, насколько масштабна проблема. По данным той же ВОЗ, лишь 25% суицидов происходят по медицинским причинам, а 75% связаны с социальными, экономическими и другими факторами. Согласно мнению местных экспертов, участившиеся случаи самоубийств в Азербайджане связаны, в первую очередь, с безработицей, финансовыми (долги, кредиты) и семейными (принуждение к браку, ревность) проблемами, далее называют беспредел чиновников и судов. Хотя официальная статистика утверждает, что социальные проблемы не являются первопричиной суицидов в стране.