Пятна нефти в Бразилии достигли штата Рио-де-Жанейро

ВМС Бразилии обнаружили первые нефтяные загрязнения побережья в штате Рио-де-Жанейро после разлива 6000 тонн нефти на северо-востоке страны в конце августа — начале сентября.
«Военнослужащие проводят мониторинг экологической обстановки, а Бразильский институт окружающей среды координирует работы по ликвидации загрязнений», — говорится в материале газеты Nacion.
По последней информации, в результате разлива нефти, который произошел у побережья Бразилии, загрязнены 724 пляжа в северо-восточной и юго-восточной части страны на территории 11 штатов. Среди загрязненных участков — пляжи, дельты рек и скальные образования.
| 2019-11-23T23:22:20+00:00 24 ноября 2019, 05:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss