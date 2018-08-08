Пятидневная война: десять лет спустя

«Спустя год после принятия конституции СССР за 1977 год в тбилисской газете “Заря Востока” опубликовали проект аналогичного верховного закона Грузинской ССР, и тут грузинская интеллигенция вышла на митинг протеста. Причиной протеста оказалась 75 статья проекта — присвоение русскому языку статуса официального языка…

… Советская власть отступила перед протестами в Грузии: язык этнического большинства (грузинский) остался при прежнем статусе»

Вахид Газы «Озоновые люди»

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8 августа 2008 года на Южный Кавказ спустя почти 20 лет опять пришла война. На этот раз война разгорелась в самом неожиданном месте: в спокойной, размеренно живущей Грузии.

В годовщину российско-грузинского военного конфликта 2008 года в Грузии традиционно отмечают возложением венков на могилы сотен грузинских военнослужащих и мирных жителей, погибших в ходе боевых действий и бомбардировок высшим руководством страны и представителями общественности.

Российско-грузинская война началась в августе 2008 года. Боевые действия продолжались 5 дней. Грузия в этом конфликте потеряла 412 человек ( 170 грузинских военнослужащих, в том числе грузинских миротворцев из состава трехсторонних МС, 14 сотрудников МВД Грузии и 224 мирных жителя – грузин. Число раненых мирных жителей и военных составляет 2232 человека), с российской стороны погибли 67 военнослужащих. В результате войны Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве «независимых государств», а 2 сентября 2008 года Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Россией.

Грузинские политики заявляют, что Абхазия оккупирована Россией.

Примечательно, что все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии – рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территорию Грузии, находящуюся под российской оккупацией.

Восстановление территориальной целостности Грузии по-прежнему входит в тройку самых актуальных вопросов, волнующих население Грузии. На протяжение последних десяти лет грузинские лидеры в разные периоды времени также говорили, что восстановление территориальной целостности Грузии является их главной задачей.

Грузинские власти и многие западные государства продолжают настаивать на том, чтобы Россия отказалась от признания «независимости» грузинских регионов.

Вооруженный конфликт начался не 8-го, а в ночь на 7 августа масштабной бомбардировкой российских вооруженных формирований грузинского села Авневи, где были тяжело ранены два грузинских миротворца из состава грузинского контингента трехсторонних (российско-осетино-грузинских) миротворческих сил, введенных в зону конфликта летом 1992 года согласно «дагомысским соглашениям».

Россия на официальном уровне до сих пор отрицает, что именно российская армия 12 августа обстреляла город Гори (недалеко от Цхинвали) ракетой SS-26 «Искандер» с кассетной боевой частью. Ракета разорвалась в центре Гори, совсем рядом от знаменитого памятника Иосифу Сталину, который сейчас уже снесен властями.

В результате обстрела центральной площади Гори погибли десятки мирных жителей, в том числе голландский телеоператор. Обломки ракеты «Искандер» до сих пор хранятся в МВД Грузии. Как и все материалы, доказывающие применение кассетных боеприпасов.

Через десять лет после военных действий России против Грузии, Москва по-прежнему не выполнила свои обязательства перед Тбилиси, как это было согласовано в соответствии с Соглашением о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

Полумирное состояние все еще висит на волоске, потому что провокации продолжаются до сих пор. Идет «ползучая» оккупация территории Грузии. Российские войска находятся в 50-60 километрах от Тбилиси. Постепенно, шаг за шагом российские пограничники, российская армия передвигают свои границы за счет дальнейшей оккупации грузинской земли, считают грузинские эксперты.

Министры иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, Латвии Эдгар Ринкевичс и Польши Яцек Чапутович, а также вице-премьер Украины Павел Розенко прибыли в Тбилиси в связи с 10-й годовщиной августовской войны 2008 года, побывали 7 августа в зоне грузино-осетинского конфликта, где у линии разделения выразили протест против «российской оккупации грузинской территории и ползучей аннексии».

Представители 4 стран приняли совместное коммюнике, посвященное событиям августа 2008 года. ​В нем говорится, что четыре страны безоговорочно и неизменно поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность страны в международно признанных границах.

«Регионы Грузии — Абхазия и Цхинвал оккупированы Россией, и так называемая ползучая оккупация продолжается по сей день. Россия оформила квазисоглашения с оккупированными регионами, что направлено на интеграцию Абхазии и Цхинвал с Россией. Искусственно продолжается процесс признания регионов Грузии «независимыми государствами» со стороны стран, находящихся под влиянием России, и это происходит под диктовку России. Мы отвергаем такие шаги и никогда не признаем результаты этих действий», — говорится в тексте коммюнике, сообщают местные телеканалы.

Война на долгие 10 лет разобщила население Грузии. Грузины, которые вынуждены были покинуть свои дома во время августовских событий, до сих пор вспоминают свою жизнь, которую 8 августа разделило на «до» и «после».

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